12 pessoas detidas em operação da PJ na Segurança Social

27 Jun, 2017

Em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária informou esta tarde que deteve seis funcionários do núcleo de gestão do cliente do Instituto da Segurança Social e outros seis cidadãos estrangeiros provenientes de países do sudoeste asiático.



Foram detidos pela alegada prática de crimes de corrupção passiva e ativa, abuso de poder, falsificação de documentos e falsidade informática. Uma operação levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção em articulação com o DIAP de Lisboa.



Os detidos terão manipulado o sistema informático da Segurança Social, criando e alterando registos na base de dados, de forma a serem atribuídos números fraudulentos de identificação da Segurança Social a cidadãos estrangeiros. Em troca terão recebido centenas de milhares de euros.



A operação da PJ decorreu na área da Grande Lisboa, onde foram realizadas 48 buscas - 26 domiciliárias e 22 não domiciliárias. A Polícia esteve em várias empresas e em instalações da Segurança Social, entre as quais no centro distrital da Segurança Social de Lisboa. Foram apreendidos vários documentos e "material relacionado com a atividade criminosa em investigação e ainda mais de 50 000 euros em dinheiro".

Os detidos vão agora ser presentes a tribunal para serem determinadas as medidas de coação e a "investigação prossegue com vista à continuação de recolha de prova", diz a PJ, que adianta ainda que a "operação contou com a colaboração dos Serviços da Segurança Social".