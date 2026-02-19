124 detidos na rixa entre adeptos antes de dérbi Sporting Benfica em Futsal

Pouco antes de começar o encontro, cerca de 100 pessoas apareceram de surpresa no local do jogo.





Detonaram engenhos pirotecnicos nas imediações do estádio. Devido aos confrontos foram detidos 124 adeptos dos dois clubes. Há registo de um ferido ligeiro. Na origem dos confrontos com material pirotécnico terá estado um graffiti no Estádio da Luz a apelidar os benfiquistas de "racistas".



Os detidos já foram identificados e deverão ser presentes a juiz esta sexta-feira.



O repórter da RTP, Bruno Valério, explica o sucedido.





As autoridades já tinham dado conta de um número muito significativo de detidos, nos confrontos ocorridos junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Após estes incidentes, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a instauração de um inquérito para apurar responsabilidades.





O encontro entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga de Futsal, terminou empatado 2-2.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de Futsal.

Fonte oficial da PSP detalhou que foram 124 os detidos nesta ocorrência, nas imediações do recinto 'leonino', antes do jogo de futsal, que decorreu no Pavilhão João Rocha.