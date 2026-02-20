Confrontos entre adeptos de Sporting e Benfica acabam em 124 detenções

Os detidos são suspeitos da prática do crime de participação em rixa e arremessos de artigos de pirotécnica.





Destes confrontos resultaram dois feridos.





João Couraceiro - Antena 1

A Federação Portuguesa de Futebol fez saber, em comunicado, que “determinou a instauração de um processo de inquérito para o apuramento de responsabilidades relativamente aos incidentes ocorridos na noite desta quinta-feira, no exterior do Pavilhão João Rocha, antes do jogo entre Sporting CP e SL Benfica, a contar para a 16ª jornada da Liga Placard".





Confrontos que obrigaram a mobilizar forças policiais da PSP, com reforço do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia.













No campo desportivo o jogo ficou empatado a duas bolas, mas só se falou da violencia gratuita da parte de fora do Pavilhão João Rocha.

desresponsabilização da expressão da violência no âmbito de acontecimentos desportivos. Luís Cristóvão, comentador de desporto da Antena 1, chama a atenção para o que considera ser uma"Existe uma noção de um certo tribalismo entre clubes que depois se expande", sublinha.

A Federação Portuguesa de Futebol agradece e enaltece também