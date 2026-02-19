124 detidos em rixa entre adeptos antes de dérbi Sporting-Benfica em futsal

Pouco antes de começar o encontro, cerca de 100 pessoas apareceram de surpresa no local do jogo.





Detonaram engenhos pirotécnicos nas imediações do estádio. Devido aos confrontos foram detidos 124 adeptos dos dois clubes, 63 do Benfica, 61 do Sporting, de acordo com um comunicado da PSP.





Há registo de dois feridos ligeiros e foi apreendido muito material. Na origem dos confrontos com material pirotécnico terá estado um graffiti no Estádio da Luz a apelidar os benfiquistas de "racistas".



Os detidos já foram identificados e deverão ser presentes a juiz esta sexta-feira. O repórter da RTP, Bruno Valério, explica o sucedido.





a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a instauração de um inquérito para apurar responsabilidades. As autoridades já tinham dado conta de um número muito significativo de detidos, nos confrontos ocorridos junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa.Após estes incidentes,

Comunicado do COMETLIS





Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP detalhou depois que estas detenções, de 63 associados ao Benfica e 61 ao Sporting, ocorreram pela "presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia".



Os incidentes antes do dérbi para a Liga de futsal, no Pavilhão João Rocha, que terminou empatado (2-2), ocorreram junto ao Estádio José Alvalade, também em Lisboa, onde, segundo a PSP, "a intervenção policial foi célere e coordenada, envolvendo spotters da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas (UMID), com apoio de Equipas de Intervenção Rápida do COMETLIS, e mais tarde, reforço do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP)".



"Com a rápida intervenção e pronta atuação da PSP, foi possível evitar incidentes de maior expressão, cessar e mitigar os que já se encontravam em desenvolvimento e devolver a ordem e tranquilidade públicas ao local, evitando maiores danos e/ou lesões físicas entre os intervenientes na rixa e terceiros", explicaram as autoridades.



Confirmando o registo de, "pelo menos, dois feridos, aos quais foi prestada assistência pré-hospitalar", a PSP acrescenta ainda que "os detidos foram transportados para salas de retenção provisória e serão, depois de cumpridos todos os formalismos legais associados à detenção, notificados para comparência junto da autoridade judiciária competente".



Durante a operação foi "apreendido diverso material suspeito de ter sido usado na rixa, nomeadamente artigos de pirotecnia deflagrados, ferros, pedras, cintos, paus, um martelo, uma arma branca e material de ocultação de identidade (balaclavas)".



"A PSP lamenta profundamente a ocorrência deste tipo de incidentes e comportamentos de violência associados ao desporto, que colocam em risco a segurança de todos os cidadãos, incluindo os muitos adeptos que pretendem assistir pacificamente aos eventos desportivos", prosseguem as autoridades.



A finalizar, a PSP "agradece à grande maioria dos adeptos presentes no Pavilhão João Rocha pelo comportamento cívico e ordeiro, e reafirma o seu compromisso com a prevenção e repressão de qualquer forma de violência associada ao fenómeno desportivo, apelando a todos os adeptos para que adotem comportamentos cívicos e responsáveis, contribuindo para a realização segura destes eventos".







O encontro entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga de futsal, terminou empatado 2-2.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de futsal.