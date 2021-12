1400 farmácias vão realizar testes grátis à covid-19

Mais 200 farmácias a somar às que já fazem parte da rede e que procuram responder à elevada procura de testes neste período de festas.Nas últimas semanas, as dificuldades para a marcação agravaram-se e Ema Paulino acredita que é ainda possível simplificar processos.A presidente da Associação Nacional de Farmácias acredita que ainda há capacidade para agendar mais testes e lembra que há várias modalidades para as marcações.Nos supermercados, as prateleiras de autotestes continuam quase vazias e há quem limite o número de testes que cada consumidor pode comprar.Os testes rápidos custam agora o dobro do que custavam em novembro.