15 mortos. PSP confirma balanço trágico do acidente com Elevador da Glória





O acidente terá sido causado por um cabo que se soltou. As autoridades suspeitam de falha nos travões. O elevador, com lotação esgotada, leva mais de 40 pessoas.





As autoridades confirmam que já foram retiradas todas as vítimas do interior do elevador. O acidente, que resultou do descarrilamento e do choque contra um prédio, vai ser alvo de investigação.





Num balanço da situação, foram confirmadas as 15 vítimas mortais e os 18 feridos, estando cinco em estado grave, incluindo uma criança. Há estrangeiros entre as vítimas.





O Governo decretou um dia de luto nacional e a Câmara de Lisboa três de luto municipal.





Segundo a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a corporação enviou para o local 22 meios terrestres e 62 operacionais.





A PSP já tinha confirmado a existência de várias vítimas mortais.

A RTP sabe que três mulheres foram conduzidas para o Hospital São Francisco Xavier, estando uma delas entubada. Há informação de que uma destas vítimas será de nacionalidade sul-coreana. Houve dois feridos encaminhados para o Santa Maria e sete para o São José, dos quais cinco em estado grave.





A Polícia Judiciária já está no local para investigar este acidente. O Ministério Público já se encontra a realizar os procedimentos necessários, "no âmbito das suas competências, nomeadamente para efeitos de preservação da prova, com orientação e em articulação dos Órgãos de Polícia Criminal".



À semelhança do que acontece neste tipo de situações, e tal como determina a Lei, o Ministério Público vai instaurar inquérito.





A GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) vai abrir investigação. Mas "devido à limitação de meios na área ferroviária (m.humanos) apenas amanhã de manhã, quinta-feira, iniciará a recolha de evidências no local", segundo fonte da Lusa.







O Presidente das República já reagiu e lamentou "profundamente o acidente ocorrido esta tarde" em particular "as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros".





No site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou o pesar às famílias e afirmou que "espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".





O Governo e o primeiro-ministro também "lamentam profundamente", garantindo que estão, "desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário".



Em comunicado, o Executivo assegurou estar "também em contacto permanente e articulação estreita com a Câmara Municipal".



"Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente", lê-se na nota do Governo de Luís Montenegro.





O primeiro-ministro cancelou a agenda de quinta-feira, mantendo apenas a reunião do Conselho de Ministros. "Lisboa está de luto"





O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, falou à imprensa, sem andiantar o número de vítimas mortais.





"É um dia trágico para a nossa cidade. É um dia duro para todos nós", começou Carlos Moedas, visivelmente consternado, quando se dirigiu aos jornalistas no local do acidente.



De acordo com o autarca, todas as autoridades e entidades competentes estão "no local a tentar socorrer as vítimas deste trágico acidente para a cidade de Lisboa". Carlos Moedas confirmou manter-se em contacto com o presidente da República e o primeiro-ministro.







Sem confirmar o número de vítimas mortais, Carlos Moedas frisou que "Lisboa está de luto". Os bombeiros, segundo o autarca, foram chamados às 18h08 e chegaram ao local às 18h11.



"Infelizmente, é gravissímo. É um acidente que não devia ter acontecido, mas oportunamente estaremos aqui para responder a todas as perguntas", continuou, sem adiantar muitos detalhes "por respeito às famílias" das vítimas.



"O momento é de ação, (...) é ajudar e os socorros estarem no terreno".







À semelhança de Montenegro, também Carlos Moedas cancelou a agenda de quinta-feira.





Inicialmente, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, avançou com a informação da existência de pelo menos 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.





Em comunicado, a Carris informou que abriu um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as reais causas do acidente. A empresa garante ainda que os programas de manutenção mensal e semanal têm sido escrupulosamente cumpridos, tal como a inspeção diária.



A Carris informou que abriu um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as reais causas do acidente. A empresa garante ainda que os programas de manutenção mensal e semanal têm sido escrupulosamente cumpridos, tal como a inspeção diária.

A manutenção geral foi cumprida em 2022 e a reparação intercalar que acontece de dois em dois anos, foi realizada no ano passado. No mesmo comunicado, a Carris lamenta a existência de vítimas e adianta que está a acompanhar a situação. Em entrevista à RTP3, Manuel Leal, funcionário da Carris e membro da Fectrans, lamentou que a manutenção das carruagens tenha sido retirada à empresa e entregue a uma empresa externa. Sublinha que é fundamental que esse serviço regresse às estruturas da Carris.





Em declarações à comunicação social, o presidente da Carris lamentou "o sucedido", garantindo que o protocolo de manutenção do elevador foi "escrupulosamente respeitado".



A manutenção geral foi realizada em 2022, mas há manutenções intercalares, semanais e mensais e ainda inspeções diárias.



"Há 14 anos que esta manutenção é assegurada por uma empresa externa", confrimou Pedro de Brito Bogas.

A notícia já correu mundo e gerou reações internacionais. Em português, a presidente da Comissão Europeia expressou a "tristeza" ao saber "do descarrilamento do famoso 'Elevador da Glória'".



É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas.







