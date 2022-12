1.º de Dezembro. Marcelo e Costa saúdam Dia da Restauração

Foi nesse dia de 1640 que, lê-se numa nota no site da Presidência.O Presidente da República participa hoje nas cerimónias do 1.º de Dezembro, presidindo à sessão evocativa na Praça dos Restauradores, em Lisboa, e à inauguração de uma exposição no Palácio da Independência.“Ao lembrar tantos portugueses, de tantas origens, que se envolveram no movimento revolucionário,”, acrescenta a nota.Marcelo Rebelo de Sousa escreve ainda que o “cavaleiro fidalgo” Jerónimo da Costa e muitos dos 250 outros ciganos que serviram nas fronteiras “procedendo na forma de traje e lugar dos naturais” tombaram por Portugal.“Portugal lembra-os, presta-lhes homenagem e exprime a sua gratidão. Este dever de memória é de elementar Justiça e rompe com tanto esquecimento e discriminação de que os ciganos têm, infelizmente, sido alvo no nosso País”.

Costa apela a celebração da "força da bandeira nacional"

Celebramos hoje a Restauração da Independência de #Portugal, uma data que evoca a afirmação da nossa Nação e da nossa soberania. Homenageamos a memória dos que lutaram e contribuíram para essa conquista. — António Costa (@antoniocostapm) December 1, 2022

Já o primeiro-ministro, António Costa, homenageou, apelando para a celebração da "soberania" e da "força da bandeira nacional", numa mensagem evocativa do 1.º de Dezembro."Celebramos hoje a Restauração da Independência de Portugal, uma data que evoca a afirmação da nossa nação e da nossa soberania. Homenageamos a memória dos que lutaram e contribuíram para essa conquista", escreveu o primeiro-ministro no Twitter., acrescentou.Por motivos de saúde, o primeiro-ministro não participou na sessão evocativa do Dia da Restauração, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, sendo o Governo representado pela ministra da Defesa, Helena Carreiras.A cerimónia é presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e conta também com a participação do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, José Ribeiro e Castro.

O dia 1 de Dezembro assinala o golpe revolucionário de 1640 que acabou com o domínio da dinastia Filipina sobre Portugal, retirando o país da alçada espanhola e colocando no trono D. João IV.