"2 Rodas: Agarre-se à Vida". Treze mortos e mais de 23 mil infrações numa semana

No total, foram fiscalizados 5.662.253 veículos, tendo sido 5.607.479 por radar e 54.774 presencialmente pelas forças de segurança. Durante a operação, foram registadas 23.345 infrações, das quais 22.870 no continente e 475 nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.





Foram ainda realizadas ações de sensibilização presenciais em Albufeira, Beja, Estremoz, Ourique e Portel e nas duas regiões autónomas. Ao todo, 552 condutores e passageiros foram diretamente sensibilizados.





Integrada no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, a campanha teve como foco alertar para o excesso de velocidade, condução sob o efeito de álcool e a incorreta utilização de equipamentos de segurança.



Acidentes mortais envolveram sobretudo motociclos



Segundo os dados divulgados, os 13 acidentes mortais envolveram maioritariamente despistes e colisões com motociclos. As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 28 e os 84 anos, sendo 11 homens e duas mulheres.

“Relativamente ao período homólogo de 2024, verificaram-se menos 227 acidentes, menos quatro vítimas mortais, menos nove feridos graves, embora com mais 22 feridos ligeiros”, partilharam as autoridades em comunicado.





Até ao final do ano, serão realizadas mais quatro campanhas mensais com ações de sensibilização e fiscalização em todo o país.

Desde o início do ano, o PNF já resultou na realização de 33 ações de sensibilização, atingindo 4.956 pessoas, e na fiscalização presencial de 443.744 condutores. Por radar, foram controlados mais de 39 milhões de veículos.

As autoridades reforçam que a sinistralidade rodoviária não é uma inevitabilidade e que as consequências mais graves podem ser evitadas com comportamentos responsáveis e seguros na estrada. Esta foi a sétima de 11 campanhas previstas para 2025.

com o objetivo de sensibilizar os condutores, em particular os utilizadores de motociclos e ciclomotores, para uma condução mais segura. Os acidentes registaram-se nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real, em estradas nacionais, autoestradas e arruamentos urbanos.