20 anos de cadeia para incendiários em Espanha
Foto: António Nunes Farias - RTP
Os fogos por negligência ou mesmo por dolo não existem só em Portugal. E neste sentido a justiça espanhola tem uma moldura penal, para estes casos, que podem mesmo chegar aos 20 anos de cadeia, caso os fogos coloquem em perigo a vida humana.
Em Espanha, os incêndios no noroeste do país levaram a que mais de 1.400 pessoas fossem retiradas de casa.
Pelo menos oito incêndios deflagraram este fim-de-semana na província de León.
Também as regiões de Galiza e Navarra foram atingidas por incêndios.
Só em 2023 foram detidas em Espanha mais de 400 pessoas pelo crime de fogo posto.
Em Portugal, este ano, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, um quarto dos fogos investigados foram provocados por mão humana.