2,3 milhões de portugueses podem ficar sem médico de família, avisa associação das USF

Apesar do recrutamento de 300 médicos recém-licenciados este verão, o número de médicos perto da idade da reforma, a sair ainda este ano, ultrapassa as novas entradas, lembra o presidente da associação, André Biscaia.



Só com condições atrativas se podem fixar os médicos mais velhos e cativar os mais novos, refere.



Leiria é um dos exemplos da falta de médicos de família.



Ontem, o município aprovou uma moção que pede ao Ministério da Saúde um diagnóstico ao quadro de recursos humanos da rede de cuidados primários no concelho.



Pedem-se ainda medidas com carácter de urgência para se ultrapassar a atual situação que deixa a população preocupada.



O agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal litoral, que abrange os concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós, perdeu 25 clínicos desde o início do ano.



No final de julho entraram apenas 10 novos médicos.