245 operacionais combatem incêndio com duas frentes em Murça

Segundo comandante sub-regional do Douro, José Requeijo, o incêndio que deflagrou num local de difícil acesso mantém duas frentes ativas, assinalando, contudo, que o combate está a ser bem-sucedido.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o fogo foi dado às 12:51.

A evolução do incêndio, continuou, está a gerar ventos locais, mas, no essencial, o vento mantém-se fraco.

Questionado se há habitações em perigo, José Requeijo revelou "haver povoações no perímetro do incêndio, mas não há necessidade de as evacuar".

Ainda segundo a fonte, os meios aéreos serão dispensados entre as 20:30 e as 20:40, altura em que acontecerá o pôr-do-sol.

O segundo comandante explicou que, após o alerta, se verificou de imediato uma grande projeção de meios para o local para tentar "debelar o mais rápido possível o incêndio".

O fogo lavra em zona de alguma floresta, mato e ainda de terrenos agrícolas.

No terreno, para além dos acessos difíceis, também o calor intenso e o vento dificultam o combate.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, assim como Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.