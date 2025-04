25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa defende "celebração incontroversa"

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

As declarações surgem depois da polémica em torno da decisão do Governo de adiar ou suspender festividades durante os três dias de luto pela morte do Papa Francisco.



O chefe de Estado não ficou para jantar, mas perante centenas de pessoas, entre as quais vários Capitães de Abril, Marcelo defendeu que o dia da revolução deve ser celebrado.