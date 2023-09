A Antena 1 recorda o encontro que começou a desenhar "as portas que abril abriu" através do"De Alcáçovas à liberdade", da autoria do jornalista Mário Galego.O novo episódio do podcast e programa da antena 1 "De cravo ao peito" pode ser escutado esta tarde, a partir das 15h00, na Antena 1 ou através da RTP Play e nas plataformas de podcasts da RTP.