30 câmaras de videovigilância no Cais do Sodré. "Já lá deviam estar", defende presidente da Junta

, com muita animação noturna.





Há muito tempo que eram pedidas pelos moradores e logistas, nesta parte no centro da cidade, com muita procura turística.

E dá o exemplo da Bica."Hoje estamos a começar a montar as câmaras de videoproteção no Cais do Sodré, aquelas que são importantíssimas para a nossa segurança", afirmou na terça-feira o presidente da Câmara de Lisboa na apresentação do trabalho do executivo camarário nos últimos três meses, entre novembro e janeiro, na Assembleia Municipal de Lisboa.Carlos Moedas referiu que a instalação de videovigilância no Cais do Sodré "é uma velha reivindicação de muitos", lembrando que o próximo passo será a colocação de videoproteção no Campo das Cebolas, onde se preveem 32 equipamentos, ressalvando que esse trabalho será executado em respeito pelos locais definidos pela Polícia de Segurança Pública.