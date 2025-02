30% das consultas não urgentes com mais de dois meses de espera

Nuno Figueiredo, porta-voz da área da Saúde da Associação para a Defesa do Consumidor, alerta para um agravamento da situação nas Unidades de Saúde Familiar.A demora na marcação das consultas, por um lado, e a falta de especialistas em medicina geral e familiar, por outro, fazem com que, muitas vezes, as pessoas procurem os hospitais, por causa de situações que não são verdadeiras urgências.Nuno Figueiredo diz que essa é uma realidade que tem de mudar.O inquérito conduzido entre junho e julho do ano passado contou com mais de seis mil respostas.