30 mil doses da vacina da Janssen chegam esta semana a Portugal

Com a chegada desta primeira remessa da vacina do grupo Johnson & Johnson, o país ficará com 1,9 milhões de doses de vacinas para administrar durante o mês de abril, como foi publicamente anunciado durante o fim de semana.







O coordenador da task force para a vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, em declarações ao jornal Público, explicou que a meta passa agora por administrar pelo menos a primeira dose de uma das vacinas a todos os cidadãos com mais de 60 anos de idade até à primeira semana de junho.







No próximo fim de semana irá repetir-se a operação de vacinação do pessoal docente e não docente das escolas, atrasada devido às hesitações em aplicar a vacina da AstraZeneza, estando as autoridades sanitárias a contar vacinar 210 mil pessoas nesses dias.





A nova vacina que chega agora a Portugal é diferente das outras por ser de toma única — ao contrário das vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca — e poder ser guardada num frigorífico normal durante três meses.





A vacina da Janssen recebeu autorização de comercialização no início de março, tendo na altura ficado previsto que as doses começariam a chegar a Portugal na segunda metade de abril.







Segundo adiantava então uma fonte da farmacêutica à Lusa, durante o segundo trimestre deste ano Portugal receberá as primeiras 1,25 milhões de doses do grupo Johnson & Johnson, e até ao fim do ano o número de doses chegará a um total de 4,5 milhões.





c/ Lusa