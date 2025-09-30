302 freguesias vão a votos já desagregadas

por Ana Gonçalves - Antena 1

Foto: Element5 Digital - Unsplash

Nestas eleições autárquicas há 302 freguesias que vão a votos já separadas, sobretudo no norte e no centro do país. É o caso de Silveiros e Rio Covo Santa Eulalia.

Duas freguesias que estavam unidas, mas que se separaram e agora vão a votos no dia 12, cada uma por si.

Um processo que a Junta de Freguesia está a finalizar e que foi demorado e burocrático.

No entanto, o autarca das duas freguesias considera que a separação é benéfica para as populações e permite uma maior proximidade e uma maior qualidade na prestação dos serviços.

A população concorda.

