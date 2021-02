4 de Fevereiro. ADFA assinala 60 anos do início da guerra colonial sem comemorar nem celebrar

Na madrugada de sábado, 4 de fevereiro de 1961, duas centenas de nacionalistas angolanos. alegadamente simpatizantes do MPLA, assaltaram esquadras da polícia, atacaram cadeias (para libertar os presos políticos) e tentaram ocupar a Emissora Oficial de Angola.

Mais de 800 mil portugueses foram mobilizados para combaterem nas antigas colónias e também 500 mil africanos que foram incorporados nas tropas portuguesas.



Seguiram-se 13 anos de um conflito que se estendeu, em particular, aos territórios da Guiné-Bissau e Moçambique.







A Guerra Colonial provocou quase dez mil mortos entre os soldados portugueses, 30 mil feridos e um número indeterminado de desaparecidos.



Os deficientes das Forças Armadas são as marcas mais visíveis da Guerra Colonial de que hoje, nos meios de comunicação social, se evoca o início, há seis décadas”, afirma a ADFA.“É momento histórico que gera consciência na Sociedade Portuguesa e nas gerações mais jovens, com o nosso contributo como deficientes militares que não deixam esquecer que foi carne e sangue que lá deixámos”, acrescenta a carta aberta.“para cumprirem um Serviço Militar Obrigatório, em combate na Guerra Colonial, física ou psicologicamente marcados para sempre, voltámos da guerra e, com a força da nossa razão, assumimos ser a ‘Geração da Ruptura’”.“Este dia 4 de Fevereiro marca a crueza do início do sofrimento que fez de todos os deficientes militares e da ADFA ‘a força justa das vítimas de uma guerra injusta’”.“60 anos volvidos sobre o início dessa guerra que afectou uma geração inteira, somos nós, deficientes das Forças Armadas, que temos a responsabilidade de avivar a memória e de falar de factos históricos. Ainda mais quando a realidade actual nos faz sentir que não é apenas nas escolas, no meio dos jovens, que temos que partilhar esta memória. Há muito trabalho a fazer junto dos jovens, mulheres e homens, que constituem o Poder, que já não tiveram que passar pelo horror da Guerra Colonial”.“Pois todos os que ficaram feridos, magoados e doentes ao serviço das Forças Armadas merecem justa reparação moral e material, no inequívoco reconhecimento dos seus direitos”.A associação apela aos “Órgãos de Soberania, com todas as Entidades Oficiais e com a Instituição Militar para nos ajudarem a viver num tempo difícil, em que as nossas doridas recordações e deficiências de guerra violentam uma terceira idade agora marcada pela pandemia”.“A nossa emancipação, ao prepararmos, nos Hospitais Militares, a criação da nossa Associação dos Deficientes das Forças Armadas, foi uma luz que nos conduziu à reintegração social e profissional numa sociedade que então dava os primeiros passos em Democracia, em 25 de Abril e 14 de Maio de 1974”, recorda a carta aberta assinada pelo presidente da Direção Nacional da ADFA, Manuel Lopes Dias., sentirmos que a República nos respeita e cuida de nós, saldando definitivamente a dívida que Portugal tem para com os seus deficientes das Forças Armadas”.Manuel Lopes Dias acrescenta que, “somos todos pela Paz, pelo diálogo e pela cooperação entre os Povos e as Instituições. Continuamos, na nossa maturidade, a servir Portugal com o melhor das nossas forças e saber”.“Apesar de marcados pelo nosso sofrimento na Guerra Colonial, escolhemos viver e resistir, com grande expectativa de que os responsáveis pelo cumprimento dos nossos inalienáveis direitos nos ajudem a travar o esquecimento, para vencermos, com verdadeira serenidade, a derradeira batalha que temos de travar”, remata.