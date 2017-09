40 licenciaturas na Proteção Civil vão ser investigadas

No topo desta lista, está o comandante distrital de Faro. Vítor Vaz Pinto fez a licenciatura com 89% de equivalências.



Antes do final do mês de Outubro, a Autoridade Nacional de Proteção Civil irá sofrer uma profunda remodelação. Não só por causa dos relatórios sobre o que falhou na tragédia de Pedrógão Grande, que serão tornados públicos a meados do próximo mês, mas também por causa do escândalo das licenciaturas destes dirigentes e operacionais.