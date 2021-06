45 anos de poder local: A proteção dos recursos naturais. Estamos no bom caminho?

No Baixo Alentejo, ao longo da margem esquerda do Guadiana, a escassez de água foi uma enorme preocupação durante muitos anos. A chegada da barragem de Alqueva veio desanuviar o quadro. No abastecimento público o verão deixou de ser uma forte preocupação. Na agricultura, trouxe novos cenários, novas culturas. Ainda assim, na zona de Serpa, há sítios onde a água não chega e continua a ser um bem escasso. Poupar é palavra de ordem. A reportagem é do Paulo Nobre.Inês Meireles é Professora de Engenharia Civil na área da hidráulica da Universidade de Aveiro. Para esta investigadora o país ainda não chegou onde quer chegar nesta matéria, mas está a fazer caminho, a atingir objetivos que há alguns anos seriam impensáveis. Diminuir as perdas de água, otimizar os consumos, otimizar os sistemas e torná-los mais resilientes às alterações climáticas, são os grandes desafios com que o poder local se debate. Inês Meireles considera que consciência das pessoas e a atuação das autarquias tem mudado.



A nível mais urbano defende o uso das águas residuais para rega e lavagens de ruas, algo que tem sido feito um pouco por todo o país. Quanto à utilização de águas residuais tratadas para consumo humano, como acontece nos Estados unidos, por exemplo, Inês Meireles acredita que Portugal não vai precisar de chegar a este patamar. Já a tão falada dessalinização da água para consumo, em prática em Espanha, levanta algumas reservas à investigadora que teme que os prejuízos para o ambiente sejam grandes. A entrevista é da Cláudia Costa.