45 anos de poder local: As políticas municipais de Educação

Em Vila Nova da Barquinha o Centro Integrado de Educação em Ciências, no distrito de Santarém, é único no país. O projeto, que tem já uma década, trouxe inovação, criatividade e está integrado numa escola básica da comunidade. Os alunos do concelho têm acesso às ciências experimentais desde o pré-escolar e, ao fim destes anos, é possível comprovar que o trabalho desenvolvido tem influência nas escolhas que os estudantes fazem ao longo do percurso académico. Trata-se de um projeto inovador que cresce com o envolvimento de vários parceiros: as escolas, os professores, as famílias, os alunos mas também o essencial apoio do município. A repórter Paula Veran foi até Vila Nova da Barquinha conhecer este espaço educativo.Para a Professora do departamento de educação e psicologia da Universidade de Aveiro, Ana Rodrigues, a transferência de competências na área da educação para os municípios só traz vantagens, porque o poder autárquico está mais no território e as crianças têm um grande envolvimento com as comunidades. A Investigadora diz que este exemplo do Centro Integrado de Educação em Ciências, em Vila Nova da Barquinha, pode e deve ser replicado noutras zonas do país, tendo em conta as especificidades locais, até porque considera que são projetos como estes que permitem aos jovens serem construtores do seu conhecimento e resolverem os seus problemas através da experimentação. Entrevista de Cláudia Costa.