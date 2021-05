45 anos depois das primeiras autárquicas, quais são hoje os desafios do poder local? Uma parceira Antena 1 - Universidade de Aveiro

Em 2021 a democracia portuguesa celebra 45 anos após as primeiras eleições para o poder local. Num momento de viragem, em que se transferem mais competências para os órgãos de governação de proximidade, partimos país fora com o microfone da rádio pública a registar e relatar as expectativas da população e elencar a diversidade de desafios que o futuro estaciona nos nossos territórios.