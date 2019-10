60 anos RTP. Canal de notícias começou a ser emitido no Porto

É no Centro de Produção do Porto que é emitido grande parte do conteúdo informativo da RTP3. O canal de noticias 24 horas começou há 18 anos com a criação da NTV e um conjunto de jovens jornalistas e técnicos de televisão que começaram um projecto do zero.