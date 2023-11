60% dos portugueses têm falta de pelo menos um dente

O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão, explica à Antena 1 que estes dados são representativos da falta de investimento dos portugueses e do Governo em cuidados de saúde oral.Miguel Pavão reconhece que é caro ir ao dentista e, por isso, sugere melhorar as repostas do setor público e em parceria com o privado.O bastonário reforça ainda que é preciso apostar na literacia das pessoas, para evitar descuidos.