73% dos jovens universitários no Porto admitem emigrar após os estudos

Os motivos apresentados pelos jovens para essa possibilidade de abandonarem o país são os baixos salários e a falta de oportunidades de carreira.A Federação Académica do Porto alerta o Governo para este risco de uma elevada emigração jovem qualificada. E sublinha que Portugal pode perder dois mil milhões de euros por ano em receitas fiscais, se não for capaz de reter no país estas novas gerações qualificadas.

Portugal corre o risco de perder dois mil milhões de euros por ano com a saída de jovens para o estrangeiro. É o que conclui o Centro de Estudos da Federação Académica do Porto, numa análise divulgada esta sexta-feira.