75% dos alunos estrangeiros sem acesso à disciplina de Português

Diz o relatório que 75 por cento destes alunos não estão a ter acesso ao ensino da língua.

A Associação dos Professores de Português aponta a falha do acesso ao ensino do português para os alunos estrangeiros.João Pedro Barroso do Aido, presidente da associação, refere que há cada vez mais alunos estrangeiros nas escolas nacionais e este facto é o principal problema do ensino público nesta altura, até porque compromete todas as outras aprendizagens.