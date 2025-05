75% dos portugueses defendem novo referendo à regionalização

Uma opinião com resultados semelhantes em todos os quadrantes políticos, detalha o sociólogo Pedro Adão e Silva, coordenador deste inquérito.Este estudo revela também que os cidadãos nacionais acreditam mais no poder local do que no Governo. E a Assembleia da República surge também com pior nota quando o tema é o grau de confiança.Pedro Adão e Silva diz que este resultado revela que têm sido as políticas locais que têm conseguido dar uma melhor resposta aos problemas das pessoas.