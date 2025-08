90 anos - Antena 1. Ainda há pessoas e memórias da Rádio Pública no Quelhas

Foto: Olena Bohovyk - Unsplash

A Emissora Nacional, como era conhecida no passado, teve os primeiros estúdios na Rua do Quelhas, em Lisboa.



O repórter Gonçalo Costa Martins foi até àquela rua, no bairro da Madragoa, à procura de memórias, dos tempos em que a rádio era feita ali.



Na primeira casa da Antena 1 em Lisboa, na Rua do Quelhas, já quase não existem marcas da rádio pública. A memória coletiva também desaparece com a gentrificação e o alojamento local. Restam as lembranças de quem viveu os anos dourados da rádio.