96% de Portugal continental com seca fraca a moderada

RTP 03 Mai, 2017, 09:13 | País

De acordo com o IPMA as regiões do Norte e Centro foram as mais afetadas no último mês, com um aumento significatvio da área em situação de seca.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que no final do mês de abril apenas a região do Algarve não se encontrava em situação de seca.

Em março 58,5% do território estava em situação "normal" e 21,6% em "chuva fraca", recorda.

Já no final de abril, 75,6% do território encontrava-se em situação de seca moderada, 20,2% em seca fraca, 2,7% em seca normal e 0,7% em seca severa.

O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".

O Instituto de meteorologia classificou o mês de abril em Portugal continental como "extremamente quente e extremamente seco".

Diz ainda o IPMA que o valor da temperatura máxima em abril foi o mais alto dos últimos 86 anos (desde 1931). No último mês foi registada uma onda de calor de grande duração e extensão em vários distritos do continente.

Foi igualmente um mês extremamente seco. Em cerca de 40 por cento das estações da rede meteorológica do IPMA não houve registo de qualquer precipitação até ao dia 29 de abril.

C/ Lusa