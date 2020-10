A ADSE vai terminar o ano com um saldo superior ao do ano passado

Maria Manuela Faria revelou que houve uma quebra de 35 por cento das facturas apresentadas à ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença - e queSegundo a presidente da ADSE, neste momento existem 230 mil reembolsos por efectuar, menos 470 mil do que em fevereiro. A redução só foi possível graças aos recursos a serviços externos.Em sentido contrário,. De 2018 para 2019 a despesa aumentou 47 por cento e a tendência é para continuar a aumentar. A ADSE comparticipa os tratamentos a 100 por cento e isso vai manter-se mesmo com a entrada das novas tabelas.Relativamente às tabelas que motivaram no ano passado um confronto com os privados, Maria Manuela Faria revelou que as negociações estão a correr bem. Já foi apresentada uma proposta e já estão a receber contributos dos privados. As negociações estão a correr com transparência, mas a presidente da ADSE admite que em janeiro do próximo ano ainda não será possível estarem em vigor.Ainda assim Maria Manuela Faria garante queJá quanto às regularizações das dívidas que motivaram a ameaça de suspensão da prestação de cuidados de saúde aos beneficiários da ADSE e que neste momento podem ascender aos 70 milhões, Maria Manuela Faria revelou que estão a ser revistas todas as faturas, mas as situações serão tratadas em separado. Primeiro a presidente quer negociar e fechar as tabelas e só depois irá negociar com os privados a forma de pagamento das transferências em dívida.Nesta entrevista, Maria Manuela Faria revelou ainda que nesta alturaque beneficiará, do período extraordinário de inscrições aberto até ao final do ano.