"A Água que abraça Lisboa". Dez projetos da EPAL com impacto na capital

A iniciativa Chama-se “EPAL, a Água que abraça Lisboa – A cidade, a comunidade, a sustentabilidade ambiental, o Planeta e o futuro”. A entidade responsável pelo abastecimento de água na zona de Lisboa acaba de apresentar uma dezena de projetos que vêm enriquecer o património da cidade e torna-lo mais visitável.

Cinquenta anos depois, a água vai voltar a correr no Aqueduto de Águas Livres, construído no século XVIII, monumento nacional que resistiu ao terramoto de 1755.





É a reativação do circuito, que foi completamente descativado em 1973 devido à falta de água nas nascentes. Agora a EPAL quer reaproveitar a água das fontes e reutilizá-la para regar jardins na Amadora e em Lisboa.No próximo ano, vai ser possível caminhar por mais quilómetros pelas galerias do monumental Aqueduto e vão-se abrir a visitas mais dois percursos pelas galerias subterrâneas, como a do Rato no que vai tornar-se um dos maiores museus subterrâneos do mundo.Para além da abertura das galerias à população, vai ser possível percorrer todo o percurso deste monumento nacional, do aqueduto geral até à Mãe d’Água das Amoreiras, além da já conhecida travessia do Vale de Alcântara.Avança também a recuperação do reservatório da Penha de França, construído entre 1929 e 1932 e desativado há várias dezenas de anos. Vai ser transformado num miradouro. Está também anunciada a reabilitação do lago do Jardim do Príncipe Real.Mas um dos grandes planos da empresa para os próximos anos vai ser a nova a Academia das Águas Livres, um projeto criado em 2013. O novo espaço da Academia vai dar uso aos terrenos do campo de golfe das Amoreiras​, localizados por cima do reservatório de água das Amoreiras, junto ao centro comercial.É por aí que começa a conversa com José Sardinha, presidente da EPAL, que conta mais em detalhe alguns destes novos projetos que vão acontecer na capital.

Vão também ser instalados mais bebedouros na cidade e reabilitar reservatórios e chafarizes históricos.