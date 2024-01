O homem que fez a denúncia original ao Ministério Público sobre a alegada corrupção na Madeira indicou que ainda não se sabe tudo. Gil Canha disse ter a certeza de que mais nomes vão sair da investigação e que deve chegar também aos quadros do PS.

O antigo deputado da Nova Democracia no parlamento regional confirmou ter feito a queixa em 2018 e garantiu, em exclusivo à RTP, ter feito outras sobre a promiscuidade do poder político com os grupos económicos regionais.