A escola de Lisboa que vive a multiculturalidade

Foto: Cláudia Godinho - Antena 1

A coordenadora da Escola Básica Nº1 de Lisboa, Teresa Pais, diz que aqui não se ensina sobre multiculturalidade: "vivem-se" as diferenças culturais dos alunos, desde logo com os lanches da tarde "nos quais podemos verificar a diferenciação gastronómica. Depois as festividades. Fazemos comparações e é muito interessante".



Em entrevista à Antena 1, os estudantes contam que todos se ajudam para ser mais fácil a integração. Simão, de 9 anos, explica que "fica a saber mais sobre os países dos colegas e eles podem trazer comidas diferentes".