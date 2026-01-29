A evolução do estado do tempo em Portugal ao minuto

Força Aérea procura repor normalidade na base
A "Força Aérea mantém operacional a missão de defesa aérea do país", sublinha em comunicado este ramo das Forças Armadas.
A Força Aérea assinaça ainda ter começado "a atuar de imediato para restabelecer a normalidade da atividade da Unidade, dando prioridade à segurança dos militares e trabalhadores civis que ali prestam serviço".
Na base aérea, foi registada uma rajada de vento de 178 quilómetros por hora.
Linhas ferroviárias continuam suspensas
Na quarta-feira, a empresa anunciara a suspensão da venda de bilhetes, para esta quinta-feira, destinados aos comboios Alfa Pendular e Intercidades das linhas do Norte, Beira Alta e Beira Baixa.Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citada pela agência Lusa à mesma hora, não houve registo de "ocorrências significativas" durante a noite e madrugada; ainda assim, o portal da ANEPC referia uma centena.
A circulação ferroviária esteve igualmente suspensa nas linhas do Douro, Sul, de Évora, Beira Alta e nono Ramal de Tomar e no serviço regional entre Coimbra B e Aveiro (Linha do Norte).
Agitação marítima deixa dez distritos debaixo de aviso laranja
- Esta manhã, são dez os distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima - Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo. As ondas podem atingir os 12 metros de altura. A meio da tarde, estes avisos passam a amarelo;
- Há ainda 12 distritos de Portugal continental com avisos amarelos por causa da chuva. Para Bragança e Évora, todavia, não há qualquer aviso;
- A Proteção Civil registou 5.400 ocorrências até às 22h00 da última noite. Leiria foi particularmente atingida pelos efeitos da depressão Kristin, assim como toda a Região Oeste. Seguiram-se os distritos de Coimbra, Santarém e Lisboa;
- A situação em Leiria mantém-se crítica, com falta de luz, de água e de comunicações. O hospital local tem ainda autonomia de água para dois dias e luz através de um gerador para três dias - deram entrada nesta unidade 177 pessoas com diferentes tipos de trauma. Devem começar esta quinta-feira os trabalhos de limpeza;
- No Oeste, 14 pessoas ficaram desalojadas e quatro ficaram fertidas, entreb as quais um bombeiro. Em Torres Vedras, dezenas de hectares ficaram destruídos. Este município e os da Lourinhã, Óbidos, Alcobaça e Nazaré ativaram os planos municipais de emergência. Esta quinta-feira, as escolas da Lourinhã permanecem encerradas;
- Na Figueira da Foz, nove pessoas ficaram desalojadas e uma teve ferimentos ligeiros. O vento forte provocou danos em edifícios, carros, na esquadra da PSP e no hospital;
- Em Coimbra,a tempestade deixou pessoas desalojadas. A Câmara local refere situações pontuais "com realojamento junto de familiares". O vento afetou ainda vários edifícios, como por exemplo escolas e o aeródromo, cujo telhado voou, provocando estragos já avaliados em um milhão de euros. O Metrobus da cidade já está a funcionar no troço urbano, mas com constrangimentos;
- A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores e estruturas, ou com o corte ou condicionamento de estradas e linhas ferroviárias. Há ainda cortes generalizados de luz, água e telecomunicações;
- A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mantém-se em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo da escala, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal;
- A depressão kristin provocou cinco mortes. Quatro pessoas morreram no distrito de Leiria e uma em Vila Franca de Xira. Há ainda mais três mortes que podem estar relacionadas com a intempérie - a Proteção Civil está ainda a investigar este possível nexo;
- O presidente da República esteve na sede da Proteção Civil. Marcelo fez a visita acompanhado pela ministra da Administração Interna e o objetivo foi conhecer em detalhe as consequências da depressão kristin. Foi apenas divulgada uma nota no portal da Presidência, na qual o chefe de Estado lamentou as mortes causadas pelo mau tempo. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve na Proteção Civil com Maria Lúcia Amaral;
- O primeiro-ministro admite, de resto, ativar a situação de calamidade em Leiria. Para já, pretende obter uma avaliação aos estragos.
Depressão Kristin. Montenegro não exclui declarar situação de calamidade
O primeiro-ministro não exclui declarar situação de calamidade para apoiar as zonas mais afetadas mas diz que primeiro é preciso fazer uma correta avaliação dos estragos.
Depressão Kristin provocou pelo menos cinco vítimas mortais
Quatro mortes foram registadas no distrito de Leiria e um homem em Vila Franca de Xira.
Depressão Kristin entrou em Portugal por Leiria
O vento espalhou muita destruição arrancou árvores e levantou os telhados de vários edifícios.
O presidente da câmara pede que seja declarado o estado de calamidade.
Depressão Kristin. Aeródromo com prejuízos de um milhão de euros
Em Castelo Branco, as escolas estiveram fechadas e houve também dezenas de incidentes com árvores caídas.
Torres Vedras. Concelho ativou Plano Municipal de Emergência
Na zona oeste, mais concretamente em Torres Vedras, dezenas de hectares agrícolas ficaram destruídos por causa do mau tempo. O prejuízo pode chegar aos dez milhões de euros.
Várias estradas estiveram cortadas por causa da queda de árvores.
Em Vila Real e na Guarda. Kristin trouxe nevão e obrigou ao fecho de escolas
Em Trás-os-Montes e em zonas do interior a tempestade Kristin trouxe neve. Várias escolas foram encerradas no distrito de Vila Real.