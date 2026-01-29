A evolução do estado do tempo em Portugal ao minuto





Na quarta-feira, a empresa anunciara a suspensão da venda de bilhetes, para esta quinta-feira, destinados aos comboios Alfa Pendular e Intercidades das linhas do Norte, Beira Alta e Beira Baixa. Pelas 6h30, a circulação nas linhas ferroviárias do Norte, entre Lisboa e Porto, para os comboios de longo curso, da Beira Baixa e do Oeste continuava suspensa devido a problemas decorrentes do mau tempo, segundo indicação da CP. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citada pela agência Lusa à mesma hora, não houve registo de "ocorrências significativas" durante a noite e madrugada; ainda assim, o portal da ANEPC referia uma centena.



A circulação ferroviária esteve igualmente suspensa nas linhas do Douro, Sul, de Évora, Beira Alta e nono Ramal de Tomar e no serviço regional entre Coimbra B e Aveiro (Linha do Norte).