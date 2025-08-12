"A gente se encontra aqui no verão". Jovens partilham experiências e língua portuguesa em Cascais

É uma iniciativa organizada pela associação luso-francesa Cap Magellan, que trouxe vários emigrantes ou membros de associações locais para falar sobre questões ambientais na edição deste ano.





Cat Azevedo está pela primeira vez neste encontro, ela que estudou em Portalegre e já viveu em seis países durante nove anos - Dinamarca, Irlanda do Norte, Estados Unidos, Islândia, Irlanda e um regresso a Portugal pelo meio.





Aos 28 anos, decidiu com o marido fixar-se em Copenhaga, capital da Dinamarca: "Foi o país com mais amigos, segurança e onde era, de alguma forma, mais comportável comprar casa", afirma, pois relata que conseguiram um apartamento por valores acessíveis através de um sistema de cooperativa, sem precisar de bancos ou dinheiro de familiares.





Os vários projetos de animação em que trabalhou como visual storyteller foram publicados em plataformas como a Netflix, a Apple TV e o Nickelodeon.





Ao contrário de Cat, três jovens brasileiros já tinham vindo a este encontro, sendo a oportunidade que têm nos últimos anos para se reencontrarem, porque estão espalhados por Portugal, França e Áustria.





"A gente se encontra aqui no verão", explica Lara Vaz, enquanto Lucas Avelar diz que vêm "para o evento e pela amizade".





Ao fim de 12 edições desde encontro, a presidente da Cap Magellan, Lurdes Abreu, sublinha a união em torno da língua portuguesa, mas também os frutos que podem nascer deste encontro: "É muito importante para nós esse intercâmbio entre jovens que estiveram a vida toda aqui e jovens que estiveram já a viver lá fora".





Pela segunda vez a acontecer em Cascais, no distrito de Lisboa, o encontro começou na quinta-feira e termina hoje, depois de várias atividades, conversas e visitas culturais com o ambiente como pano de fundo.