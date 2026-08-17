"A melhor decisão antes de ligar o motor". Campanha contra álcool nas estradas

Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026

Entre estas 28 vítimas com excesso de álcool no sangue quase 80 por cento tinham “uma taxa igual ou superior ao valor considerado crime”.

Crédito: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária



As operações de fiscalização desenvolvidas pela GNR e pela PSP vão estar “nos locais de maior risco”.

Sendo o álcool “um dos principais fatores de risco da sinistralidade rodoviária”, o comunicado das três autoridades sublinha queSendo considerada “umpara todos os utilizadores da estrada”, a condução sob o“os reflexos, o tempo de reação e a capacidade de decisão do condutor”, refere a nota enviada às redações.de álcool.Uma vez que, a GNR e a PSP vão apertar o foco “em particular na