País
"A melhor decisão antes de ligar o motor". Campanha contra álcool nas estradas
A partir de terça-feira e até 24 de agosto vai estar ativa uma campanha de segurança rodoviária para prevenção e fiscalização da condução sob o efeito do álcool. Esta campanha é promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP).
O foco desta oitava campanha do Plano Nacional de Fiscalização 2026 é o efeito que o álcool provoca quando se tem o volante nas mãos.
Esta campanha reforça ainda as mensagens de prevenção e de sensibilização:
• Se beber, não conduza;
• Escolha sempre um condutor designado;
• Utilize transportes alternativos;
• Planeie o regresso a casa antes de consumir álcool;
• Respire vida, sopre zero;
• O melhor resultado no teste é 0,0 g/l — cada decisão responsável salva vidas.
Sendo o álcool “um dos principais fatores de risco da sinistralidade rodoviária”, o comunicado das três autoridades sublinha que “em cada 100 vítimas de acidentes rodoviários autopsiadas em Portugal em 2025, 28 tinham taxa de álcool acima do limite legal”.Jornal da Tarde | 17 de agosto de 2026 Entre estas 28 vítimas com excesso de álcool no sangue quase 80 por cento tinham “uma taxa igual ou superior ao valor considerado crime”.
Sendo considerada “um risco inaceitável para todos os utilizadores da estrada”, a condução sob o efeito do álcool compromete “os reflexos, o tempo de reação e a capacidade de decisão do condutor”, refere a nota enviada às redações. “Mesmo quando ingeridas pequenas quantidades” de álcool.
Crédito: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Uma vez que “a sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade”, a GNR e a PSP vão apertar o foco “em particular na deteção da condução sob o efeito do álcool”.As operações de fiscalização desenvolvidas pela GNR e pela PSP vão estar “nos locais de maior risco”.
Sendo considerada “um risco inaceitável para todos os utilizadores da estrada”, a condução sob o efeito do álcool compromete “os reflexos, o tempo de reação e a capacidade de decisão do condutor”, refere a nota enviada às redações. “Mesmo quando ingeridas pequenas quantidades” de álcool.
Crédito: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Uma vez que “a sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade”, a GNR e a PSP vão apertar o foco “em particular na deteção da condução sob o efeito do álcool”.As operações de fiscalização desenvolvidas pela GNR e pela PSP vão estar “nos locais de maior risco”.
Esta campanha reforça ainda as mensagens de prevenção e de sensibilização:
• Se beber, não conduza;
• Escolha sempre um condutor designado;
• Utilize transportes alternativos;
• Planeie o regresso a casa antes de consumir álcool;
• Respire vida, sopre zero;
• O melhor resultado no teste é 0,0 g/l — cada decisão responsável salva vidas.