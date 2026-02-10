"A minha mãe tem um problema no coração". Aos nove anos, Rodrigo salvou a mãe em chamada para o INEM

Em Malpica do Tejo, Castelo Branco, junto ao café Taco, uma criança de apenas nove anos chamado Rodrigo ligou para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).“A minha mãe tem um problema aqui no coração e tem um pacemaker”, diz a criança ao INEM. A mãe, de 35 anos, tinha desmaiado ao volante no carro, após ter tido uma paragem cardíaca. No banco de trás, seguiam com os dois irmãos mais novos de Rodrigo, de seis anos, que iam a dormir.João, o assistente do INEM, foi quem atendeu a chamada e pediu ao Rodrigo que mantivesse a calma durante a chamada e prometeu ficar com ele até chegarem as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).Ao longo da chamada, o assistente encorajou o Rodrigo a verificar o estado da mãe e pediu para lhe tocar, para verificar se estava consciente, tendo acabado por abrir os olhos e se queixado de dores no braço esquerdo.Entretanto, um dos irmãos, que seguia no banco de trás, acabou por acordar. João pediu ao jovem Rodrigo para assegurar ao irmão que estava tudo bem, garantindo que a emergência já ia a caminho.A VMER e os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco chegaram pouco tempo depois, com o assistente do INEM a acompanhar Rodrigo durante vários minutos, tendo a mãe ficado bem.“Amanhã podes dizer à escola que foste um herói”, disse João, que surpreendeu Rodrigo dias depois na sua escola, onde contou a experiência à turma.“Ele conseguiu descrever onde estava, deu pontos de referência, disse problemas de saúde da mãe”, destaca o assistente do INEM que atendeu a criança. “Fomos conseguindo partilhar informação com a viatura médicas e os bombeiros e do que estava a acontecer em tempo real”.