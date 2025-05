Questionada, pelos jornalistas, sobre a notícia do semanário Expresso, que refere que o plano prevê o fecho dos blocos de partos do Barreiro e de Vila Franca de Xira, Ana Paula Martins afasta esse cenário.Em Chaves, a ministra da Saúde afirmou que a proposta feita pela Comissão de Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, e que agora vai ser posta em discussão pública, identificou fragilidades em dois hospitais.