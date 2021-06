A nova Vida do Mosteiro de Odivelas, 700 anos depois da construção

Os Paços de concelho vão-se mudar para estas novas instalações. E vai nascer um Centro interpretativo do Mosteiro, um Campus Académico e Cultural, um grande auditório e o futuro Parque da cidade. Vai haver ainda uma Residência Universitária para cerca de 200 estudantes.









Mas uma das grandes apostas do município é no turismo, tendo em conta este Mosteiro de São Dinis e São Bernardo com 700 anos, mais conhecido como Mosteiro de Odivelas.





Já decorrem obras nos claustros, na igreja e no tumulo do Rei D. Dinis que está a ser alvo de restauro e de um estudo inovador em Portugal, que envolve a Direção Geral do Património Cultural e várias universidades.





O investimento previsto de toda a intervenção é de 10 milhões de euros, e aponta-se para que a obra que já arrancou, esteja pronta daqui a dois anos.





E para conhecer esta nova vida que se prepara para o Mosteiro de Odivelas vamos até lá com a repórter Arlinda Brandão.