"A prevenção não existe". As críticas de Joaquim Leitão, ex-presidente da Proteção Civil

"Temos quase o dobro de meios que tínhamos em 2017", realça o especialista, que era o presidente da ANEPC aquando do incêndio de Pedrógão Grande.



Joaquim Leitão argumenta que Portugal "sempre funcionou bem" em termos de coordenação e que essa foi uma ideia "errada" que se criou em 2017, considerando que se procurou transpor a responsabilidade de Pedrógão para o combate.



Para este especialista, a falha está na prevenção. "A nossa prevenção não existe", argumenta, considerando que o país tem problemas na gestão do espaço florestal e junto das povoações.



Dá como exemplo as dificuldades de acessos para os operacionais enfrentam a tentar chegar aos locais dos incêndios.



Joaquim Leitão considera que os meios têm dado respostas adequadas. Quanto a um eventual pedido de ajuda a nível europeu, aponta para o contexto difícil em toda a Europa do Sul.