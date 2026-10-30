País
A Prova dos Factos. Casas públicas vendidas a preço de mercado
Entre 2008 e 2021, a Câmara de Lisboa vendeu 1.630 casas municipais e a maioria está agora a ser revendida a preços de mercado.
Foto: Pedro A. Pina - RTP
O processo levanta questões aos especialistas sobre a perda de habitação pública e a necessidade de preservar casas a custos acessíveis.
Uma reportagem para ver esta sexta-feira à noite no programa A Prova dos Factos, a seguir ao Telejornal.
Uma reportagem para ver esta sexta-feira à noite no programa A Prova dos Factos, a seguir ao Telejornal.