A Prova dos Factos. Covid pode penalizar quem subscreve seguros de vida

Há quem esteja a ser penalizado no seguro de vida por ter tido covid. Ou tem dificuldade em fazê-lo, ou vê os prémios agravados. Este é o tema da reportagem do programa "A Prova dos Factos", na RTP1, depois do Telejornal.