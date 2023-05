"A Prova dos Factos". Idosos discriminados. Estado só tem apoio para 12 em cada 100 idosos

A acusação é feita por várias vozes da sociedade civil. Consideram que o envelhecimento tem sido negligenciado pelo governo e que as atuais respostas estão obsoletas.



Há planos e estratégias para o envelhecimento que nunca saíram do papel. A Prova dos Factos ouviu associações, investigadores e juristas que falam em "emergência social".



A Prova dos Factos convidou Ana Mendes Godinho para uma entrevista em estúdio, mas a ministra não se mostrou disponivel, assim como nenhum outro membro do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



O novo coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento também recusou estar presente.