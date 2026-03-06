A Prova dos Factos. Militante do Chega tem império de habitações clandestinas para imigrantes

A militante do Chega é vogal da Administração dos Serviços Sociais da autarquia de Lisboa desde dezembro de 2025.



Está a ser investigada pelo Ministério Público em dois inquéritos.



Mafalda Guerra, que se apresenta como criminologista especialista em casos de violência doméstica, foi também alvo de queixas na Ordem dos Advogados por usurpação de funções e procuradoria ilícita. Terá prestado aconselhamento jurídico sem ser advogada e feito vários lesados.