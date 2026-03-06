País
A Prova dos Factos. Militante do Chega tem império de habitações clandestinas para imigrantes
Uma militante do Chega criou um império de habitações clandestinas para imigrantes. A Prova dos Factos descobriu que Mafalda Guerra Livermore arrenda vários imóveis em condições indignas a dezenas de pessoas - alguns não chegam aos dez metros quadrados.
Está a ser investigada pelo Ministério Público em dois inquéritos.
Mafalda Guerra, que se apresenta como criminologista especialista em casos de violência doméstica, foi também alvo de queixas na Ordem dos Advogados por usurpação de funções e procuradoria ilícita. Terá prestado aconselhamento jurídico sem ser advogada e feito vários lesados.