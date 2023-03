A Prova dos Factos. Polémica reflorestação do Pinhal de Leiria

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas assegura que o orçamento é suficiente e que vai ser investido no Pinhal mais dinheiro do que aquele que resultou da venda da madeira queimada, 17 milhões de euros. Mas estes números levantam dúvidas e preocupam as autoridades locais.