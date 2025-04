A Prova dos Factos. Presidente do sindicato dos Enfermeiros suspeito de usar milhares de euros

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros é suspeito de ter usado milhares de euros da estrutura em proveito próprio. Pedro Costa terá feito compras pessoais, pago almoços, jantares e até férias em família com o cartão multibanco do sindicato.

É o que revelam os documentos a que a Prova dos Factos teve acesso. O Ministério Público já está a investigar.



Durante pelos menos dois anos, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros levantou cerca de 40 mil euros.



Pedro Costa demitiu-se entretanto juntamente com a restante direção. As vozes dos denunciantes incluídas nesta reportagem foram adulteradas para proteção da identidade.