Algumas ribeiras de Santa Maria da Feira têm sofrido descargas supostamente poluentes feitas pela própria empresa que gere as estações elevatórias de tratamento de águas residuais.

A Águas do Centro Litoral assumiu à RTP estas descargas, classificando-as como "emergências", quando as águas da chuva se acumulam indevidamente.



