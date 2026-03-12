País
"A resposta conjunta é mais forte" Cáritas quer Rede de Lojas Sociais para agilizar apoio em situações de crise
A necessidade de criação de uma rede de lojas sociais é uma necessidade que ficou reforçada com a situação das recentes intempéries. A Cáritas de Lisboa considera que esta articulação vai poder melhorar a capacidade de mobilizar rapidamente recursos e bens essenciais em alturas de calamidade.
Em declarações à rádio pública, Maria Cortez coordenadora das lojas sociais da Cáritas de Lisboa refere que "sem rede não é possível fazer trabalho social" e defende que "a resposta conjunta é mais forte".
A loja social é um ponto de encontro para voluntários e membros da comunidade, promovendo uma rede de apoio emocional e social que vai para além da ajuda material, e que se tem revelado um verdadeiro ponto de encontro da comunidade local que aproveita para criar laços e conviver.
A Cáritas de Lisboa quer assim criar uma rede que permita ter uma resposta atempada para uma calamidade semelhante ao que aconteceu recentemente em Leiria.
A criação de uma rede de lojas sociais, para reforçar a resposta em situações de calamidade, foi uma proposta apresentada no encontro de lojas sociais promovido pela Cáritas Diocesana de Lisboa. A iniciativa, integrada nas comemorações dos 50 anos desta IPSS, reuniu cerca de 30 instituições na loja social Dona Ajuda, instalada no antigo Mercado do Rato.
A Cáritas de Lisboa quer assim criar uma rede que permita ter uma resposta atempada para uma calamidade semelhante ao que aconteceu recentemente em Leiria.
A criação de uma rede de lojas sociais, para reforçar a resposta em situações de calamidade, foi uma proposta apresentada no encontro de lojas sociais promovido pela Cáritas Diocesana de Lisboa. A iniciativa, integrada nas comemorações dos 50 anos desta IPSS, reuniu cerca de 30 instituições na loja social Dona Ajuda, instalada no antigo Mercado do Rato.