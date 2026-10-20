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Polícia retira tendas dos manifestantes em Lisboa e no Porto. Há 55 detidos

"A rua não resolve. Para haver mais salário tem de haver mais produção", refere presidente da CIP

"A rua não resolve. Para haver mais salário tem de haver mais produção", refere presidente da CIP

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), afirma que os problemas do país não se resolvem com manifestações de rua. Armindo Monteiro refere que é possível aumentar os rendimentos da população, mas para isso acontecer tem de haver mais produção.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Pedro Santos

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O presidente da CIP diz que as atitudes de indignação e concentração popular já aconteceram anteriormente, e explica que não é o aumento de custo de vida que determina o aumento salarial, mas sim mais produção “e muitos partidos ignoram”, sublinha.

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