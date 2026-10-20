País
"A rua não resolve. Para haver mais salário tem de haver mais produção", refere presidente da CIP
O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), afirma que os problemas do país não se resolvem com manifestações de rua. Armindo Monteiro refere que é possível aumentar os rendimentos da população, mas para isso acontecer tem de haver mais produção.
O presidente da CIP diz que as atitudes de indignação e concentração popular já aconteceram anteriormente, e explica que não é o aumento de custo de vida que determina o aumento salarial, mas sim mais produção “e muitos partidos ignoram”, sublinha.