"A Rússia invadiu a Ucrânia, mas agora é encontrar a construção da paz", diz Lula da Silva

Lusa

O Presidente do Brasil esteve reunido com o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, e à saída referiu que "não quer agradar a ninguém", sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas sim encontrar "uma terceira via" para a paz.